Львівський музей Франка офіційно взяв на роботу кота, – ФОТО

У музей Івана Франка у Львові взяли на роботу кота, якого знайшли за допомогою соціальних мереж.

Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.



Фото: facebook.com/dimfranka

Рудого кота обрали з 20 кандидатів, яких пропонували господарі з різних регіонів України.

Кошеня народилося у львівському підвалі і тривалий час жило на вулиці, потім чотири місяці провело у ветеринарній клініці.



Фото: facebook.com/dimfranka



Фото: facebook.com/dimfranka

Кіт буде жити там, де творив письменник Франко, вільно пересуватися по всіх кімнатах і поверхах. Будь-який відвідувач зможе погладити тварину і сфотографуватися з ним.

Тепер нового працівника музею звуть Мурлика.



Фото: facebook.com/dimfranka

Нагадаємо, на початку березня Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголосив конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".