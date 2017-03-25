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Львівський музей Франка офіційно взяв на роботу кота, – ФОТО

Нового працівника музею назвали Мурликою
У музей Івана Франка у Львові взяли на роботу кота, якого знайшли за допомогою соціальних мереж.
Львівський музей Франка офіційно взяв на роботу кота, – ФОТО Фото: facebook.com/dimfranka

Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.


Фото: facebook.com/dimfranka

Рудого кота обрали з 20 кандидатів, яких пропонували господарі з різних регіонів України.

Кошеня народилося у львівському підвалі і тривалий час жило на вулиці, потім чотири місяці провело у ветеринарній клініці.


Фото: facebook.com/dimfranka


Фото: facebook.com/dimfranka

Кіт буде жити там, де творив письменник Франко, вільно пересуватися по всіх кімнатах і поверхах. Будь-який відвідувач зможе погладити тварину і сфотографуватися з ним.

Тепер нового працівника музею звуть Мурлика.


Фото: facebook.com/dimfranka

Нагадаємо, на початку березня Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголосив конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".

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25 03 2017 20:20
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