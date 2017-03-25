Львівський музей Франка офіційно взяв на роботу кота, – ФОТО
Про це повідомляють на сторінці музею у Facebook.
Фото: facebook.com/dimfranka
Рудого кота обрали з 20 кандидатів, яких пропонували господарі з різних регіонів України.
Кошеня народилося у львівському підвалі і тривалий час жило на вулиці, потім чотири місяці провело у ветеринарній клініці.
Фото: facebook.com/dimfranka
Фото: facebook.com/dimfranka
Кіт буде жити там, де творив письменник Франко, вільно пересуватися по всіх кімнатах і поверхах. Будь-який відвідувач зможе погладити тварину і сфотографуватися з ним.
Тепер нового працівника музею звуть Мурлика.
Фото: facebook.com/dimfranka
Нагадаємо, на початку березня Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголосив конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Львові відбувся екологічний фестиваль
- ФОТО Хто і як голосував за Джамалу, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО В Німеччині розкопали місце найжорстокішої битви бронзової доби, - ФОТО