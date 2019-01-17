Львівський журналіст в суді скасував заборону облради на російськомовну музику

Видавець та журналіст Сергій Іванов-Малявін через суд скасував встановлений Львівською облрадою мораторій на відтворення російськомовного культурного продукту на території області.

Сергій Іванов-Малявін є співвласником і шеф-редактором відомого видавничого дому "Галицькі контракти". Про відміну рішення ЛОР Іванов-Малявін повідомив у середу, 16 січня.

"Мораторій на російськомовний культурний продукт (скандальне рішення сесії Львівської облради №745 від 18 вересня 2018 року) відмінений. Щойно. За моїм позовом. Рішення Львівського адміністративного суду. Дякую здоровому глузду в особі судді З. Гавдика", – написав Іванов-Малявін.

Інформацію про скасування рішення Львівської облради ZAXID.NET підтвердили і в самому Львівському окружному адмінсуді.

"Можу сказати лише, що вчора справді прийняли таке рішення, наразі виготовили лише вступну та резолютивну частину. Власне визнали протиправним та нечинним рішення Львівської обласної ради від 18 вересня 2018 року №745. Щодо обгрунтування, то наразі такої інформації надати не можемо, тому що на виготовлення рішення є законом встановлений термін у 10 днів. Наперед не можемо сказати, яким чином суддя мотивуватиме це рішення", – пояснила прес-секретарка суду Світлана Ємельянова.

Головний юрист Львівської облради Андрій Мельник заявив виданню, що ЛОР подасть апеляцію на рішення суду.

"Ми не погоджуємося із процесуальними діями по цій справі, оскільки просили відкласти розгляд цієї справи, оскільки всі наші працівники були зайняті по інших судах. Але суддя проігнорував наше клопотання і справу розглянули без наших представників. Окрім того самі позивачі не змогли довести, яким чином цей мораторій порушує їхні права. Серед позивачів є зареєстрована у Києві громадська організація, а мораторій діє лише на території Львівської області, тобто незрозуміло, яким чином він порушує права цієї організації. Ми це також намагалися пояснити судді, але він і це не врахував", – розповів Андрій Мельник.

Він також уточнив, що загалом до суду подали три позови з вимогою скасувати мораторій на російськомовний продукт і їх об'єднали в одну справу, яку й розглядали у середу, 16 січня. Представників облради під час цього засідання не було.

Сам Сергій Іванов-Малявін не коментує причини свого позову, однак у судових матеріалах вказано, що він подав позов, оскільки вважає, що ЛОР прийняла рішення, перевищивши свої повноваження.

Цікаво також, що Іванов-Малявін відмовився коментувати цю подію російським журналістам, зазначивши, що відміна мораторію є "досягненням української Конституції, яка гарантує права національних меншин, і українського суду".

Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту прийняли голосами 57 депутатів облради із присутніх 61. У рішенні облради вказувалося, що мораторій діятиме "до моменту повного припинення окупації території України". Окрім цього облрада рекомендувала прийняти аналогічні рішення і в районних органах на Львівщині.

Зазначимо, 60-річний Сергій Іванов-Малявін найбільш відомий як директор і видавець популярного ділового журналу "Галицькі контракти", перший номер якого вийшов у Львові у 1990 році. Із 2000 року журнал почали видавати паралельно ще й російською мовою. Із 2014 року існує лише російськомовний сайт цього видання. Журнал отримував кілька українських премій.