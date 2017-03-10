ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Радикальної партії Олег Ляшко їздить кортежем із трьох автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко поїхав з Ради у кортежі із трьох авто
Лідера "радикалів" супроводжувала група, яка складалася щонайменше з трьох охоронців
Олег Ляшко. Фото: Сергій Нужненко.
Свідками цього стали журналісти УП у вівторок ввечері.
Після завершення сесійного дня, Ляшко вийшов із Ради через 5-й під'їзд, де зазвичай паркуються автівки депутатів.
Лідера "радикалів" супроводжувала група, яка складалася щонайменше з трьох охоронців.
Інші охоронці під'їхали на мікроавтобусі супроводу і двох позашляховиках. В один із них сів сам Ляшко, в інший - охоронці.
Нагадаємо, що нацполіція почала розслідувати можливу фальсифікацію НАЗК протоколу про суміщення Олегом Ляшком депутатства і керівництва газетою "Політика".
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03 10 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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