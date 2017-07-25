Поліція розслідує фальсифікацію НАЗК протоколу щодо Ляшка
Національне агентство з питань запобігання корупції невідкладно направило усі матеріали адміністративної справи щодо народного депутата України Олега Ляшка до Головного слідчого управління Національної поліції України.
"Матеріали направлено у зв’язку з появою опублікованого в мережі Інтернет витягу з кримінального провадження (№ 12017000000001211 від 24 липня 2017 р) про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви народного депутата про звинувачення посадових осіб Національного агентства з питань запобігання корупції у внесенні до протоколу про адміністративне правопорушення завідомо недостовірних відомостей", - зазначено в повідомленні прес-служби НАЗК.
Дане кримінальне провадження відкрито за зверненням народного депутата у зв’язку зі складеним на нього уповноваженою особою НАЗК протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Зокрема, порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ч.2 ст.172-4 КУпАП): за результатами проведеної уповноваженою особою перевірки були отримані докази входження Олега Ляшка у період з 1 січня 2006 року по 27 жовтня 2016 року до виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика", що прямо заборонено пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України "Про запобігання корупції".
"Натомість Олег Ляшко спирається на записи у трудовій книжці про звільнення його у 2006 році з посади головного редактора газети "Свобода", хоча зазначений факт жодним чином не спростовує його входження до виконавчого органу ЗАТ "Редакція газети "Політика", - додали в повідомленні.
У НАЗК заявляють, що посадові особи агентства готові максимально сприяти слідству та сподіваються на якнайшвидші та об’єктивні висновки.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 21 липня закрив справу про суміщення Олегом Ляшком депутатства і керівництва закритим акціонерним товариством "Редакція газети "Політика". Суддя Світлана Шапутько вирішила, що доказів провини депутата немає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків