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Ляшко вимагає від Артеменка склласти мандат через його заяви

Радикальна партія відхрестилася від плану нормалізації відносин з Росією
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зажадав від члена своєї фракції у Верховній Раді Андрія Артеменка скласти мандат.
Ляшко вимагає від Артеменка склласти мандат через його заяви Олег Ляшко. Фото: telegraf.com.ua

Таким чином він прокоментував план Артеменка з приводу нормалізації відносин між Україною та Росією, який він нібито розробив для нової адміністрації президента США.

"Це дискредитація нашої команди. Адже якщо Артеменко вважає, що він новий політик, який хоче дружити з Путіним, склади мандат і йди дружити, куди хочеш", - сказав Ляшко, пише LB.ua.

Він додав, що в понеділок о 15:00 фракція Радикальної партії розгляне питання про виключення Артеменка зі свого складу.

Нагадаємо, Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. 

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які  мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.

Сьогодні нардеп розповів, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

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