Лише 50% українців займаються спортом, - опитування
У той же час 50% опитаних повідомили, що не займаються спортом взагалі, - свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує ZN.ua.
Найбільше тих, хто сказав, що займається спортом серед жителів Центру, менше всього Сходу. Ті, хто мають добрий стан здоров'я, частіше і більше займаються спортом. Молодші, більш забезпечені і респонденти з високим рівнем освіти сказали, що займаються спортом частіше. Чоловіки займаються спортом відносно більше, ніж жінки.
Фото:dt.ua
Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.
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