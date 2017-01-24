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Лише 50% українців займаються спортом, - опитування

Заняття спортом залежить від рівня освіти і доходу. Чоловіки частіше стверджують, що займаються спортом
Тільки 9% українців працездатного віку займаються спортом майже кожен день, 15% сказали, що роблять це кілька разів на тиждень, 14% - кілька разів на місяць, 12% - кілька разів на рік.
Лише 50% українців займаються спортом, - опитування Фото: з вільних джерел

У той же час 50% опитаних повідомили, що не займаються спортом взагалі, - свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", інформує ZN.ua.

Найбільше тих, хто сказав, що займається спортом серед жителів Центру, менше всього Сходу. Ті, хто мають добрий стан здоров'я, частіше і більше займаються спортом. Молодші, більш забезпечені і респонденти з високим рівнем освіти сказали, що займаються спортом частіше. Чоловіки займаються спортом відносно більше, ніж жінки.

Фото:dt.ua

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 1-10 грудня 2016 року серед 1580 працездатних українців (чоловіки - віком 18-65 років, жінки - 18-60 років) методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за оцінками експертів, середньостатистичний українець (включаючи немовлят і людей похилого віку) за рік випиває близько 20 літрів чистого алкоголю, що робить Україну одним зі світових лідерів за цим показником.
 
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24 01 2017 14:27
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