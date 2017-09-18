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Литва заявила про порушення свого повітряного простору російськими літаками

Порушення трапилося під час російсько-білоруських навчань "Запад-2017"
Два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" минулого тижня порушили повітряний простір Литви.
Литва заявила про порушення свого повітряного простору російськими літаками Фото: Dmitriy Pichugin

Порушення трапилося під час російсько-білоруських навчань "Запад-2017". Про це повідомили в понеділок литовському МЗС, інформує видання Delfi.

В міністерство у понеділок був викликаний російський посол в Литві Олександр Удальцов, йому вручили ноту про порушення повітряного простору Литви.

МЗС повідомляє, що інцидент стався пізно ввечері 16 вересня, коли два літаки "Іл-76", що летіли з основної частини Росії в Калінінградську область, увійшли в повітряний простір Литви, і пробули в ньому близько двох хвилин.

Литовське МЗС заявило російському послу протест і зажадало, щоб відповідальні відомства Росії якомога швидше надали пояснення в зв'язку з цим інцидентом і вжили необхідних заходів для того, щоб в майбутньому такі інциденти не повторювалися.

Активна частина навчань "Запад-2017" проходить 14-20 вересня. Перед початком навчань литовські офіційні особи не виключали ймовірність провокацій.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грібаускайте зустрілася з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і розповіла йому про "агресивний і наступальний характер російських навчань "Захід-2017" поблизу литовських кордонів.

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