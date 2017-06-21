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Любителі Лексусів: найбагатші головні лікарі України, - ІНФОГРАФІКА

У топ-трійку медиків, які надають перевагу елітним автомобілям, потрапили ортопед-травматолог, головлікар пологового будинку столиці і міської поліклініки
За даними декларацій за 2016 році три головних лікарів країни їздять на Лексусах різних моделей.
Любителі Лексусів: найбагатші головні лікарі України, - ІНФОГРАФІКА Фото: lexus.drom

Про це йдеться в спецпроекті LIGA.net "Електронні декларації-2017: всі гроші суддів, прокурорів, головних лікарів в графіках".


Інфографіка: liga.net

На дружину лікаря ортопеда-травматолога Інституту патології хребта та суглобів (Харківська область) Тараса Ситенка оформлений LexusGX460. Також у нього в оренді знаходиться Skoda.

У головного лікаря Київського пологового будинку №3 Назарія Гичка три автомобілі: TOYOTA Camry, Skoda і Lexus RX 350.

Головний лікар міської поліклініки № 1 (Хмельницька область) Борис Цвігун володіє автомобілем LexusGX460.

Головний лікар Волинської обласної лікарні Іван Сидор вважає за краще Renault Duster.

Автори спецпроекту відзначають, що завдяки фільтрам можна подивитися деталі декларацій всіх головлікарів в Україні та завідувачів поліклінік і лікарень.

Примітка: Всі гроші переведені за курсом в гривні і підсумовані. В сумі відбивається стан не тільки самого чиновника, а й його сім'ї (людей, з якими проживає автор декларації). Більше детально зі спецпроектом можна ознайомитися.

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Нагадаємо, що на Закарпатті лікарка "продавала" інвалідність за $400.

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21 06 2017 13:11
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