CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали під час отримання хабара лікаря Хустської районної лікарні та лікаря медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті лікарка "продавала" інвалідність за $400
Інструмент МСЕК часто стає ринком, де соціальний статус купується
Медик у Закарпатській області вимагала та отримала неправомірну вигоду за вирішення питання про надання довідки про групу інвалідності, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Слідчі відкрили провадження в рамках ч.3 ст. 368 КК України за фактом отримання хабара.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали посадовця однієї з постійно чинних комісій з питань будівництва Хмельницької обласної ради на хабарі 50 тисяч доларів.
Також співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.
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20 06 2017 22:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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