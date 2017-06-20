На Закарпатті лікарка "продавала" інвалідність за $400

Інструмент МСЕК часто стає ринком, де соціальний статус купується

Правоохоронці затримали під час отримання хабара лікаря Хустської районної лікарні та лікаря медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Медик у Закарпатській області вимагала та отримала неправомірну вигоду за вирішення питання про надання довідки про групу інвалідності, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Слідчі відкрили провадження в рамках ч.3 ст. 368 КК України за фактом отримання хабара.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали посадовця однієї з постійно чинних комісій з питань будівництва Хмельницької обласної ради на хабарі 50 тисяч доларів.

Також співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.