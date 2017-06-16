У Львові працівника Державної виконавчої служби затримали на хабарі Чиновника затримали після отримання усієї суми хабара

Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.

Фото: ssu.gov.ua

Встановлено, що держслужбовець вимагав $1 тис. від місцевої жительки за невжиття заходів виконавчого провадження, пов'язаного з розглядом питання про заставу майна, повідомляє сайт СБУ.

Фото: ssu.gov.ua Чиновника затримали оперативники спецслужби після отримання усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії. Нагадаємо, що співробітники прокуратури затримали виконувача обов'язків директора аеропорту Черкас за підозрою у хабарництві.

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