НОВИНИСпівробітники Служби безпеки та прокуратури викрили на хабарі працівника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Львова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові працівника Державної виконавчої служби затримали на хабарі
Чиновника затримали після отримання усієї суми хабара
Фото: ssu.gov.ua
Встановлено, що держслужбовець вимагав $1 тис. від місцевої жительки за невжиття заходів виконавчого провадження, пов'язаного з розглядом питання про заставу майна, повідомляє сайт СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Чиновника затримали оперативники спецслужби після отримання усієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що співробітники прокуратури затримали виконувача обов'язків директора аеропорту Черкас за підозрою у хабарництві.
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16 06 2017 21:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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