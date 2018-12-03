Людина Ахметова передала інвестгрупі Порошенка борги Віктора Нусенкіса на $130 млн, - ЗМІ

У 2010 році група ICU публічно заявляла, що під її управлінням відбувається реструктуризація боргового портфеля ДМЗ на $850 млн

Група ICU в 2017 році викупила борги ПрАТ "Донецьксталь" перед "ВТБ Банком" і "Сбербанком" на суму близько $250 млн.

Про це свідчать дані реєстру судових справ, інформує Finbalance.

Зокрема, Госпсуд Донецької області розглядає справу за позовом АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Глорі" (ЗНВКІФ "Глорі") в особі ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестиційний капітал Україна" до ЗАТ "Донецьксталь металургійний завод" (ДМЗ) про стягнення заборгованості в розмірі 1,8 млрд грн, 29 млн євро, $ 12,2 тис.

У суді позивач вказав, що "Донецьксталь" також "є позичальником за договором синдикованої позики від 28 червня 2013 року на $500 млн, де кредиторами виступають ING Bank NV, VTB Bank (France SA), ПАТ "Укрсоцбанк", Raiffeisen Bank Int AG, ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", VTB Bank (Deurschland) AG, East-West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

Як констатувало АТ "ЗНВКІФ" Глорі", у зв'язку з умисною несплатою боргів, кредитори за договором синдикованої позики в березні 2017 звернулися до Лондонського міжнародного арбітражного суду з позовом до ПАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", ПАТ "Шахтоуправління" Покровське "і іншим поручителів про стягнення $678,5 млн.

Позивач вказував на факт навмисного, на його думку, зменшення вартості активів ДМЗ шляхом відчуження 57,2% акцій ПАТ "Шахтоуправління" Покровське "на користь ТОВ "Індастріал Коал Холдинг". Також клопотання обгрунтовувалося відчуженням ПрАТ "ДМЗ" на користь ТОВ "Збагачувальна фабрика" Свято-Варваринська "52 об'єктів нерухомого майна, що, на думку позивача, свідчить про приховування активів від кредиторів з метою недопущення звернення стягнення на майно.

Крім зазначеного позову на 1,8 млрд грн і 29 млн євро, є ще три позови ЗНВКІФ "Глорі" в особі до ДМЗ про стягнення заборгованості за отриманими в "ВТБ Банку" кредитами на 8,1 млн євро, 1,5 млн євро і 34,6 млн грн і 5,5 млн руб.

За даними держреєстру судових рішень, група ICU також отримала права вимоги по значним сумам заборгованості "Донецьксталі" і пов'язаних з нею структур перед "Сбербанком".

Так, в провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться за позовом ЗНВКІФ "Глорі" в особі ТОВ "КУА" Інвестиційний капітал Україна "про солідарне стягнення $125,1 млн із ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод" (поручитель ), ПАТ "Шахтоуправління" Покровське "(поручитель).

Крім цієї справи, "Глорі" вимагає від ДМЗ 122,7 млн ​​грн в іншому судовому процесі.

При цьому борги ДМЗ перед "Сбербанком" "Глорі" купила у ТОВ "Фінансова компанія "Пріоритет" Сергія Кия.

Кий був нардепом кількох попередніх скликань, входив до фракції "Партії регіонів". У 2001-2006 роках був помічником президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова.

За даними держреєстру, директором АТ "ЗНВКІФ "Глорі" є Руслан Кильмухаметов. На сайті групи ICU він позиціонується як директор по ринках боргового капіталу. Також в групі уточнюють, що АТ "ЗНВКІФ "Глорі" є одним з фондів, яким керує ICU.

У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ТОВ "КУА" Інвестиційний капітал Україна "вказані Костянтин Стеценко і Макар Пасенюк (фінансовий радник Президента Петра Порошенка).

Одним із співвласників групи ICU до призначення главою НБУ була Валерія Гонтарєва.

У держреєстрі кінцевим бенефіціаром ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод ", ПАТ" Ясинівський коксохімічний завод "і ВАТ" Шахтоуправління "Покровське" вказано кіпріота Діноса Паспалідеса. Разом з тим, ці структури пов'язують з Віктором Нусенкісом.

У 2010 році група ICU публічно заявляла, що під її управлінням відбувається реструктуризація боргового портфеля ДМЗ на $850 млн. У 2015 році Макар Пасенюк розповідав, що ICU займається реструктуризацією боргів "Донецьксталі" по другому колу.