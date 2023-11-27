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ПОЛІТИКА

Чехія прагне, щоб для неї зробили виняток щодо санкцій ЄС на російську сталь

27 листопада 2023, 17:37
Чехія прагне, щоб для неї зробили виняток щодо санкцій ЄС на російську сталь
Фото: ukrinform.ua
Остравська металургійна компанія Vítkovice Steel домагається продовження пільги на імпорт російської сталі до 2028 року.

В уряді Чехії вважають, що країна отримає виняток із санкцій проти рф, які стосуються імпорту російської сталі.

Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії Юзеф Сікела, повідомляє České noviny.

Остравська металургійна компанія Vítkovice Steel домагається продовження пільги на імпорт російської сталі до 2028 року. Продовження винятку розглядають у рамках переговорів щодо дванадцятого пакета санкцій проти росії, який нещодавно представила Європейська комісія.

"Я твердо впевнений, що буде збережено підхід, згідно з яким санкції мають завдавати шкоди насамперед тому, проти кого їх призначено, а не тому, хто їх застосовує, і що в цьому випадку ми їх отримаємо", - сказав Сікела.

Компанія Vítkovice Steel, в рамках узгоджених заходів просить продовжити звільнення від імпорту російської сталі до 2028 року. Нинішнє звільнення має діяти тільки до наступного року. Крім Чехії, про виключення також просять Бельгія та Італія.

Товсті листи виробляються зі сталі російської компанії Новолипецького металургійного комбінату. Прессекретарка Vítkovice Steel Яна Дронска заявила, що якщо виняток із санкцій перестане застосовуватися, це може спричинити кризу в чеській будівельній галузі або автомобільній промисловості.

За словами міністра Сікели, постачальників, які виробляють так звані сталеві ворота дуже мало.

"Постачальники з Китаю не виробляють ворота належної якості і певною мірою існує також велика ненадійність з боку поставок", - додав чеський міністр.

Він уточнив, що країна в пошуку інших рішень, однак жодного хорошого знайти не вдалося.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

Раніше повідомлялось, що газ із росії знову почав надходити до Чехії.

Чехіястальсанкціі проти росії

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