Маккейн закликає Трампа надати Україні оборонну допомогу
"Візит секретаря Меттіса до Київа надає ще одну можливість для Сполучених Штатів виправити свою політику щодо України і забезпечити оборонну допомогу, необхідну країні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності", - інформує сайт сенатора.
На думку сенатора, таким чином можна підвищити ціну, яку президент РФ змушений платити за цю агресію, а також чинити тиск на Росію для дотримання умов мінських домовленостей.
"Іншими словами, надання оборонної допомоги Україні не суперечить мирному вирішенню цього конфлікту - це важливо для його досягнення. Поки зберігається статус-кво, у Росії немає причин міняти свою поведінку, і ми повинні чекати більше насильства і смерті", - зазначив Маккейн.
Нагадаємо, що Петро Порошенко під час спільного брифінгу з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.
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