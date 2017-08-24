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Маккейн закликає Трампа надати Україні оборонну допомогу

На думку сенатора, таким чином можна підвищити ціну, яку Росія змушена платити за свою агресію
Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн напередодні візиту глави Пентагону Джеймса Меттіса до Києва закликав президента США Дональда Трампа надати Україні оборонну допомогу.
Маккейн закликає Трампа надати Україні оборонну допомогу Джон Маккейн. Фото: blogkislorod.ru

"Візит секретаря Меттіса до Київа надає ще одну можливість для Сполучених Штатів виправити свою політику щодо України і забезпечити оборонну допомогу, необхідну країні для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності", - інформує сайт сенатора.

На думку сенатора, таким чином можна підвищити ціну, яку президент РФ змушений платити за цю агресію, а також чинити тиск на Росію для дотримання умов мінських домовленостей.

"Іншими словами, надання оборонної допомоги Україні не суперечить мирному вирішенню цього конфлікту - це важливо для його досягнення. Поки зберігається статус-кво, у Росії немає причин міняти свою поведінку, і ми повинні чекати більше насильства і смерті", - зазначив Маккейн.

Нагадаємо, що  Петро Порошенко під час спільного брифінгу з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.

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