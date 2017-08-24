Порошенко обговорив з Меттісом посилення міжнародної присутності на Донбасі

Президент Петро Порошенко обговорив з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом питання протидії агресії Росії та посилення міжнародної присутності на Донбасі.

Як зазначив Президент на спільній прес-конференції з главою Пентагону, йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей, інформує "Українська правда".

"Така міжнародна присутність сприяла би створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу", - заявив Порошенко.

"Протидія російській агресії - ключова тема і наш спільний виклик. Я проінформував главу Пентагону про безпекову ситуацію в регіоні", - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що під час телефонної розмови в "нормандському форматі" було підтримано пропозицію України щодо оголошення припинення вогню з 25 серпня.

"Ми дуже сподіваємося на відповідальну позицію Росії щодо суворого дотримання режиму припинення вогню", - зазначив Порошенко.

Порошенко додав, що під час переговорів з Меттісом було порушено питання Криму.

"Вдячний за чітку і незламну позицію у цьому питанні - Крим є, був і буде українським, і має бути повернутий Україні. Іншого способу припинити перетворення півострова на територію несвободи, військову базу не існує", - зауважив Порошенко.

Водночас Порошенко відмовився коментувати постачання Україні летального озброєння від США та заявив, що задоволений ходом обговорення цього питання.

"Ми обговорювали зі США усі сторони нашої співпраці, у тому числі розширення Україною оборонних спроможностей, співпрацію у військово-технічній сфері. Ми домовилися, що у нас буде дуже активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України", - повідомив Президент.

Він заявив, що йдеться не лише про постачання летального озброєння, а й про засоби радіоелектронної боротьби, засоби, які збільшують ефективність дій ЗСУ в оборонній сфері.

"Обговорення цих питань до прийняття остаточного рішення потребує "тиші". Я не хотів би коментувати ці питання, але обговоренням нашої дискусії я задоволений", - додав Порошенко.

"Ми бачимо чітку позицію нашого партнера - США - і прогрес у цьому напрямку мене задовольняє", - зазначив він.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко в ході урочистих заходів до Дня незалежності держави заявив, що на цей момент перед Україною єдина дорога - широкий Євроатлантичний автобан.