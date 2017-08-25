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Макрон не знає, що відбувається у Центральній Європі, – Ващиковський

Міністр закордонних справ Польщі заявив, що країна не перебуває на шляху міжнародної ізоляції
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща не перебуває на шляху міжнародної ізоляції, та звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що він не слідкує за подіями у Центральній Європі.
Макрон не знає, що відбувається у Центральній Європі, – Ващиковський Фото: ria.ru

Про це Ващиковський заявив у відповідь на слова Макрона про те, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, повідомляє Reuters.

"Польща не є ізольованою", – заявив Ващиковський на спільній прес-конференції у Варшаві з його румунськими та турецькими колегами і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Ми сьогодні проводимо важливу зустріч, тому президент Макрон неуважно стежить за новинами, і не знає, що відбувається в цій частині Європи. Проте іноді таке трапляється", – сказав міністр.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі і має змінити свій політичний курс, який зараз не відповідає європейській системі цінностей.

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло назвала критичні зауваження президента Франції Еммануеля Макрона щодо політики Варшави "пихатими".

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