Макрон не знає, що відбувається у Центральній Європі, – Ващиковський
Про це Ващиковський заявив у відповідь на слова Макрона про те, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі, повідомляє Reuters.
"Польща не є ізольованою", – заявив Ващиковський на спільній прес-конференції у Варшаві з його румунськими та турецькими колегами і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Ми сьогодні проводимо важливу зустріч, тому президент Макрон неуважно стежить за новинами, і не знає, що відбувається в цій частині Європи. Проте іноді таке трапляється", – сказав міністр.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща перебуває на шляху самоізоляції в Європі і має змінити свій політичний курс, який зараз не відповідає європейській системі цінностей.
Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло назвала критичні зауваження президента Франції Еммануеля Макрона щодо політики Варшави "пихатими".
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