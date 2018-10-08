Макрон попросив Путіна терміново звільнити Сенцова
"Президент Республіки передав президенту Путіну свої побоювання, враховуючи, що стан здоров'я пана Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, і важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації", - йдеться у заяві офісу Макрона, повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Лідери двох країн також обговорили кризу в Сирії.
"Лідери дали високу оцінку проведеній у липні цього року російсько-французькій операції з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута", - повідомляє прес-служба Кремля.
Також, ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.
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