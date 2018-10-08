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Макрон попросив Путіна терміново звільнити Сенцова

Лідери двох країн також обговорили кризу в Сирії
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Владіміром Путіним.
Макрон попросив Путіна терміново звільнити Сенцова Еммануель Макрон і Володимир Путін. Фото: EPA/UPG

"Президент Республіки передав президенту Путіну свої побоювання, враховуючи, що стан здоров'я пана Сенцова, схоже, небезпечно погіршився, і важливість того, щоб Росія терміново знайшла гуманітарне вирішення ситуації", - йдеться у заяві офісу Макрона, повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Лідери двох країн також обговорили кризу в Сирії.

"Лідери дали високу оцінку проведеній у липні цього року російсько-французькій операції з доставки та розподілу гуманітарної допомоги серед населення сирійської провінції Східна Гута", - повідомляє прес-служба Кремля.

Також, ЄС очікує від РФ надання Олегу Сенцову необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

 
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10 08 2018 17:26
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