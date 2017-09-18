Макрона атакували дзвінками, коли його мобільний номер опинився у мережі

Президента Франції Еммануеля Макрона атакували образливими повідомленнями та пізніми нічними дзвінками після того, як один з номерів його мобільних телефонів з'явився в інтернеті.

Номер мобільного Макрона був оприлюднений близько 12 днів тому після викрадення телефона у кореспондента, де був записаний номер Макрона, коли той працював ще міністром економіки за часів Франсуа Олланда, інформує The Telegraph.

Повідомляється, що Макрон, популярність якого за останні три місяці впала, має три мобільні телефони.

Один з його помічників сказав, що президент практично не використовував номер, який був опублікований в Інтернеті.

Номер був швидко дезактивований.

Нагадаємо, що Франції пройшли вуличні акції проти запланованих урядом трудових реформ, спрямованих на досягнення більшої гнучкості на ринку праці.