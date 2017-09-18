ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидента Франції Еммануеля Макрона атакували образливими повідомленнями та пізніми нічними дзвінками після того, як один з номерів його мобільних телефонів з'явився в інтернеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Макрона атакували дзвінками, коли його мобільний номер опинився у мережі
Номер був швидко дезактивований
Фото: reuters.com
Номер мобільного Макрона був оприлюднений близько 12 днів тому після викрадення телефона у кореспондента, де був записаний номер Макрона, коли той працював ще міністром економіки за часів Франсуа Олланда, інформує The Telegraph.
Повідомляється, що Макрон, популярність якого за останні три місяці впала, має три мобільні телефони.
Один з його помічників сказав, що президент практично не використовував номер, який був опублікований в Інтернеті.
Номер був швидко дезактивований.
Нагадаємо, що Франції пройшли вуличні акції проти запланованих урядом трудових реформ, спрямованих на досягнення більшої гнучкості на ринку праці.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 09 2017 21:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- ВІДЕО CNN оприлюднив відео затримання в Україні шпигунів КНДР, які хотіли вкрасти ракетні технології
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles