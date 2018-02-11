Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам
"Мальта розглядає можливість видачі громадянства роботам", - заявив на прес-конференції парламентський секретар Сільвіо, передає агенство Xinhua.
У 2019 році Мальта повинна запустити програму з розвитку штучного інтелекту.
За його словами, зараз час мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів.
Наголошується, що якщо країна все ж вирішить видавати громадянство роботам, це відкриє їй доступ до Європейського Союзу.
На відміну від Саудівської Аравії, яка була першою країною у світі, яка надала громадянство роботу, надання громадянства для роботів на Мальті також надасть їм доступ до Європейського Союзу, сказав Шембрі.
Нагадаємо, що робот-андроїд Софія отримала громадянство Саудівської Аравії.
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