Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам

У 2019 році Мальта представить програму з розвитку штучного інтелекту

Мальта розглядає можливість того, щоб узаконити надання громадянства роботам.

"Мальта розглядає можливість видачі громадянства роботам", - заявив на прес-конференції парламентський секретар Сільвіо, передає агенство Xinhua.

У 2019 році Мальта повинна запустити програму з розвитку штучного інтелекту.

За його словами, зараз час мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів.

Наголошується, що якщо країна все ж вирішить видавати громадянство роботам, це відкриє їй доступ до Європейського Союзу.

На відміну від Саудівської Аравії, яка була першою країною у світі, яка надала громадянство роботу, надання громадянства для роботів на Мальті також надасть їм доступ до Європейського Союзу, сказав Шембрі.

Нагадаємо, що робот-андроїд Софія отримала громадянство Саудівської Аравії.