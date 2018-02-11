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Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам

У 2019 році Мальта представить програму з розвитку штучного інтелекту
Мальта розглядає можливість того, щоб узаконити надання громадянства роботам.
Мальта розглядає можливість надання громадянства роботам Фото: Reuters

"Мальта розглядає можливість видачі громадянства роботам", - заявив на прес-конференції парламентський секретар Сільвіо, передає агенство Xinhua.

У 2019 році Мальта повинна запустити програму з розвитку штучного інтелекту.

За його словами, зараз час мальтійська влада вивчає питання створення пілотного проекту для надання громадянства для роботів.

Наголошується, що якщо країна все ж вирішить видавати громадянство роботам, це відкриє їй доступ до Європейського Союзу.

На відміну від Саудівської Аравії, яка була першою країною у світі, яка надала громадянство роботу, надання громадянства для роботів на Мальті також надасть їм доступ до Європейського Союзу, сказав Шембрі.

Нагадаємо, що робот-андроїд Софія отримала громадянство Саудівської Аравії.

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02 11 2018 16:56
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