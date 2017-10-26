Саудівська Аравія першою в історії надала громадянство роботу
Про це повідомляє британська газета Independent.
"У нас є невеличке оголошення. Ми щойно дізналися - (робот - ред.) Софіє, сподіваюся, ви слухаєте мене - ви отримали підданство Саудівської Аравії, вперше видане роботові", - сказав модератор панельної дискусії Ендрю Соркін.
Після цього "Софія" вступила в діалог з присутніми.
"Дякую королівству Саудівська Аравія. Я пишаюся тим, що мені випала честь зайняти особливе становище. Я стану першим роботом в історії, що отримав підданство", - відповіла "Софія".
Після цього робот жіночим голосом подякував організаторам саміту за інвестиції в штучний інтелект.
"Мені сказали, що учасники і відвідувачі саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього" зацікавлені в інвестиціях в штучний інтелект, що означає інвестиції в мене. Я щаслива бути тут", - заявила "Софія".
Водночас робот зазначив, що людям не варто турбуватися про небезпеку штучного інтелекту, описаного у фільмах "Той, хто біжить по лезу" і "Термінатор".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа