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Саудівська Аравія першою в історії надала громадянство роботу

Робот зазначив, що людям не варто турбуватися про небезпеку штучного інтелекту
Саудівська Аравія стала першою країною, яка під час саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього" в Ер-Ріяді надала підданство роботу
Саудівська Аравія першою в історії надала громадянство роботу Фото: AP Photo / Kamran Jebreil

Про це повідомляє британська газета Independent.

"У нас є невеличке оголошення. Ми щойно дізналися - (робот - ред.) Софіє, сподіваюся, ви слухаєте мене - ви отримали підданство Саудівської Аравії, вперше видане роботові", - сказав модератор панельної дискусії Ендрю Соркін.

Після цього  "Софія" вступила в діалог з присутніми.

"Дякую королівству Саудівська Аравія. Я пишаюся тим, що мені випала честь зайняти особливе становище. Я стану першим роботом в історії, що отримав підданство", - відповіла "Софія".

Після цього робот жіночим голосом подякував організаторам саміту за інвестиції в штучний інтелект.

"Мені сказали, що учасники і відвідувачі саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього" зацікавлені в інвестиціях в штучний інтелект, що означає інвестиції в мене. Я щаслива бути тут", - заявила "Софія".

Водночас робот зазначив, що людям не варто турбуватися про небезпеку штучного інтелекту, описаного у фільмах "Той, хто біжить по лезу" і "Термінатор".

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26 10 2017 23:43
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