Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Саудівська Аравія підписала пакт про взаємну оборону з Пакистаном

18 вересня 2025, 19:55
Саудівська Аравія підписала пакт про взаємну оборону з Пакистаном
фото: Shehbaz Sharif / X
Це сталося після атаки Ізраїлю на Катар
Саудівська Аравія та Пакистан (який має ядерну зброю) підписали пакт про взаємну оборону, який визначає напад на будь-яку з країн як напад на обидві.
 
Про це пише AP.
 
Угоду підписали прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.
 
Хоча в угоді конкретно не зазначається про ядерну парасольку для Ер-Ріяда, неназваний саудівський чиновник сказав у коментарі Financial Times: "Ця всеохопна оборонна угода використовуватиме всі оборонні та військові засоби, що вважатимуться необхідними залежно від конкретної загрози".
 
Угода з’явилася на тлі занепокоєнь країн Перської затоки, які традиційно покладаються на США як гаранта безпеки, щодо ракетних ударів Ізраїлю, спрямованих проти політичних лідерів Хамас в Катарі. 
 
Хоча в Саудівській Аравії запевняють, що це не відповідь конкретним країнам чи на конкретні події, а "інституціоналізація давньої та глибокої співпраці між двома країнами".
 
Як відомо, Ер-Ріяд та Ісламабад протягом десятиліть тісно співпрацюють у сфері оборони. А колишній командувач пакистанської армії командує антитерористичними силами під керівництвом Саудівської Аравії в Ер-Ріяді.
 
Пакистан є єдиною країною з ядерною зброєю та мусульманською більшістю, а також має найбільшу армію серед країн ісламського світу.
 
Ер-Ріяд також підтримує міцні відносини з південноазійським суперником Пакистану — Індією — і є одним з її основних постачальників нафти. Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що Індія знає про цю угоду та вивчить її наслідки для безпеки Нью-Делі та регіональної стабільності.
 
Вважається, що Ер-Ріяд повідомив Вашингтон про угоду про оборону з Пакистаном після її підписання, пише FT.

 

ПакистанСаудівська Аравіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Політика
Нові санкції та заморожені російські активи можуть змінити правила гри. Але лише якщо союзники Києва скористаються ними
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 16:18
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється