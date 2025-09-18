Саудівська Аравія підписала пакт про взаємну оборону з Пакистаном

Саудівська Аравія та Пакистан (який має ядерну зброю) підписали пакт про взаємну оборону, який визначає напад на будь-яку з країн як напад на обидві.

Угоду підписали прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф та кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Угода з’явилася на тлі занепокоєнь країн Перської затоки, які традиційно покладаються на США як гаранта безпеки, щодо ракетних ударів Ізраїлю, спрямованих проти політичних лідерів Хамас в Катарі.

Хоча в Саудівській Аравії запевняють, що це не відповідь конкретним країнам чи на конкретні події, а "інституціоналізація давньої та глибокої співпраці між двома країнами".

Як відомо, Ер-Ріяд та Ісламабад протягом десятиліть тісно співпрацюють у сфері оборони. А колишній командувач пакистанської армії командує антитерористичними силами під керівництвом Саудівської Аравії в Ер-Ріяді.

Пакистан є єдиною країною з ядерною зброєю та мусульманською більшістю, а також має найбільшу армію серед країн ісламського світу.

Ер-Ріяд також підтримує міцні відносини з південноазійським суперником Пакистану — Індією — і є одним з її основних постачальників нафти. Речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що Індія знає про цю угоду та вивчить її наслідки для безпеки Нью-Делі та регіональної стабільності.

Вважається, що Ер-Ріяд повідомив Вашингтон про угоду про оборону з Пакистаном після її підписання, пише FT.