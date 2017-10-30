Манафорту пред'явили звинувачення за 12 пунктами
Манафорта звинувачують у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг агента для іноземних замовників, брехливі заяви та відмови подавати звіти про іноземні банківські та фінансові рахунки, йдеться в обвинувальному акті на сайті Департаменту юстиції США.
Зокрема, йдеться в документі, у період з 2006 по 2015 роки Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від США свою діяльність у якості агентів уряду України, "Партії регіонів" та її правонаступниці партії "Опозиційний блок". Вони просували інтереси політичних партій України та їхніх лідерів, зокрема Віктора Януковича, і отримували за це десятки мільйонів доларів.
Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.
Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків