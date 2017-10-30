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Манафорту пред'явили звинувачення за 12 пунктами

Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від США свою діяльність у якості агентів уряду України
Колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа та політтехнологу "Партії регіонів" Полу Манафорту пред'явили звинувачення за 12 пунктами.
Манафорту пред Колаж: nr2.com.ua

Манафорта звинувачують у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг агента для іноземних замовників, брехливі заяви та відмови подавати звіти про іноземні банківські та фінансові рахунки, йдеться в обвинувальному акті на сайті Департаменту юстиції США.

Зокрема, йдеться в документі, у період з 2006 по 2015 роки Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від США свою діяльність у якості агентів уряду України, "Партії регіонів" та її правонаступниці партії "Опозиційний блок". Вони просували інтереси політичних партій України та їхніх лідерів, зокрема Віктора Януковича, і отримували за це десятки мільйонів доларів.

Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.

Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

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