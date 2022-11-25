Маршалок Сенату Польщі висловився за виключення росії з ПА ОБСЄ, а також із Радбезу ООН

росію необхідно виключити з Парламентської асамблеї ОБСЄ, а також з Ради Безпеки ООН через її агресію в Україні.

Про це в межах осіннього засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві в коментарі Укрінформу сказав маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький.

"Я рішуче підтримую слова президента Володимира Зеленського про те, що незрозумілим є чому агресор ще перебуває в організації, яка береже мир і безпеку, тобто в ОБСЄ", – зазначив Гродзький.

Він додав, що заклик українських делегатів про призупинення членства делегації рф як держави-агресора є "зрозумілим".

Водночас він зауважив, що виключення росії з ПА ОБСЄ на даному етапі "не є простим завданням".

Маршалок Сенату зазначив, що він розмовляв на цю тему з президенткою ПА ОБСЄ Маргаретою Цедерфельт.

"За діючим регламентом, це не так легко, адже там має бути консенсус голосів мінус один, тобто всі мають бути "за", і не більше одного "проти". А в нас дві країни були б проти – росія і білорусь. Проте спосіб, як викинути росію з ОБСЄ, треба знайти, оскільки організація, яка має у своїй назві безпеку і співпрацю в Європі, не може толерувати серед своїх членів країну, яка нападає на вільну, цивілізовану країну", – наголосив спікер верхньої палати парламенту Польщі.

Гродзький також зазначив, що виключити росію з Ради безпеки ООН ще складніше, ніж з ОБСЄ.

"Але світ повинен дати росії зрозуміти, що агресія проти незалежної і вільної країни суворо каратиметься і призведе до повної ізоляції росії. Тому виключення росії з Радбезу ООН було б відповідним кроком, оскільки в іншому випадку через 20 років історія повториться", – резюмував маршалок польського Сенату.

Як раніше повідоляв iPress, Польща не видала віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ, що розпочалась напередодні у Варшаві.