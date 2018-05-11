Мартиненку намагалися вручити повістку на допит: він викинув документ на підлогу, - ВІДЕО
Мартиненко скинув документ на підлогу та відмовився його брати.
Це можна побачити на відео із Шевченківського райсуді Києва, опубліковане Центром протидії корупції. Антикорупціонери зазначили, що Мартиненка мають допитати за запитом прокуратури Чехії.
Детектив НАБУ прийшов у Шевченківський суд, щоб вручити перед засіданням екс-нардепу Миколі Мартиненку повістку на допит. Мартиненко відмовився її брати та викинув на підлогу. pic.twitter.com/Llm85TNwqq— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 5 листопада 2018 р.
22 жовтня прокурор зачитав 28 сторінок обвинувального акту у справі екс-депутата Мартиненка.
У так званій "справі Мартиненка" шестеро обвинувачених: сам Микола Мартиненко, заступник гендиректора держконцерну "Ядерне паливо" Володимир Богданець, гендиректор "СхідГЗК" Олександр Сорокін, голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, екс-заступник директора "СхідГЗК" Руслан Журило і топ-менеджер ДП "Енергоатом" Валерій Васильков.
Їх підозрюють у розкраданні 17,3 млн доларів та 6,4 млн євро з держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" і "Енергоатом".
Мартиненка затримали 20 квітня 2017 року і повідомили йому про підозру. 22 квітня суд відмовився заарештувати Мартиненка і віддав його на поруки депутатам та міністрам.
Після цього детективи ще близько року розслідували справу, і 22 травня 2018 року передали обвинувальний акт до суду.
У суді обвинувачення мали представляти двоє прокурорів: Роман Симків і Андрій Перов. Але Перова відвели з цієї справи через те, що він нібито "грюкнув дверима" під час одного з судових засідань.
Держпідприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" — це найбільший у Європі уранодобувний центр. Воно забезпечує видобуток природного урану і виробництво його оксидного концентрату.
Атомна компанія "Енергоатом" — оператор чотирьох атомних електростанцій України, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. Вона забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.
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