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Мартиненку вручили обвинувачувальний акт, - ЗМІ

Справа не буде передана до суду, поки інші підозрювані не ознайомляться з матеріалами
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро вручили обвинувачувальний акт колишньому депутату Верховної Ради Миколі Мартиненку (фракція "Народний фронт") у справі про нанесенні збитків національній акціонерній компанії "Енергоатом".
Мартиненку вручили обвинувачувальний акт, - ЗМІ Микола Мартиненко. Фото: УНІАН

Обвинувачувальний акт був вручений у понеділок, інформує "Дзеркало тижня" з посиланням на "Українські новини".

За інформацію джерела "Українських новин" у САП, справа не буде передана до суду, поки інші підозрювані не ознайомляться з матеріалами. Очікується, що інші підозрювані завершать ознайомлення зі справою 22 травня.

Нагадаємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Додамо, що у квітні минулого року НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка в квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів.

У листопаді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про об'єднання кримінальних проваджень про розтрату коштів "СхідГЗК" і "Енергоатому" в одне. Зараз в цьому об'єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 осіб, з яких 4 знаходяться в розшуку.

20 грудня Мартиненку вручили оновлену кінцеву підозру.

 

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21 05 2018 19:38
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