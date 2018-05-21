Мартиненку вручили обвинувачувальний акт, - ЗМІ
Обвинувачувальний акт був вручений у понеділок, інформує "Дзеркало тижня" з посиланням на "Українські новини".
За інформацію джерела "Українських новин" у САП, справа не буде передана до суду, поки інші підозрювані не ознайомляться з матеріалами. Очікується, що інші підозрювані завершать ознайомлення зі справою 22 травня.
Нагадаємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".
Додамо, що у квітні минулого року НАБУ затримало колишнього нардепа Миколу Мартиненка в квітні і повідомило йому про підозру в організації схеми з виведення 17,2 млн доларів з держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовив в арешті колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і відпустив його на поруки групи народних депутатів.
У листопаді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення про об'єднання кримінальних проваджень про розтрату коштів "СхідГЗК" і "Енергоатому" в одне. Зараз в цьому об'єднаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 11 осіб, з яких 4 знаходяться в розшуку.
20 грудня Мартиненку вручили оновлену кінцеву підозру.
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