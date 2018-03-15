Маск хоче створити "міжгалактичну медіа-імперію"
Бізнесмен опублікував лаконічний твіт "Thud", пізніше пояснивши, що ця назва його "нової міжгалактичної медіа-імперії".
Представник Маска підтвердив Variety, що той не жартував і "Thud" дійсно є назвою компанії, але відмовився від подальших подробиць. Журналісти звернули увагу, що в базі даних реєстрації доменів GoDaddy вже зарезервовано адресу thud.com. Інформація про його власників недоступна.
Раніше видання The Daily Beast повідомило, що Маск будував плани про покупку сайту фейковий новин The Onion, але в підсумку найняв декількох його ключових співробітників для роботи над новим секретним проектом. Зокрема, в команді Маска працюють колишні головний редактор The Onion Коул Болтон і виконавчий редактор Бен Берклі. Самі вони заявили, що займуться "новим комедійним проектом".
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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