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У село на Харківщині, де сталася масова перестрілка з ромами, ввели спецназ

Населений пункт патрулюють бійці батальйону особливого призначення, під наглядом знаходяться адміністративні будівлі, дитячі та медичні установи
У село Ольшани Харківської області ввели спецназ через масову перестрілку з ромами, у результаті якої загинув чоловік.
У село на Харківщині, де сталася масова перестрілка з ромами, ввели спецназ Фото:ukr.media

"Щоб не допустити розвитку конфлікту і виникнення нових зіткнень, за розпорядженням начальника ГУНП у Харківській області Анатолія Дмитрієва, зараз у селищі Ольшани посилені заходи безпеки. Населений пункт патрулюють бійці батальйону особливого призначення, під наглядом знаходяться адміністративні будівлі, дитячі та медичні установи. На під'їздах до селища виставлені кордони з груп швидкого реагування патрульної поліції. Всього для забезпечення безпеки місцевого населення задіяні понад півсотні правоохоронців. Ситуація знаходиться під повним контролем поліції", - повідомили в прес-службі поліції.

Крім того, слідчі затримали двох учасників конфлікту. Ними виявилися місцеві жителі 43 та 38 років. Саме на цих людей прямо вказали свідки, як на найактивніших учасників події. Чоловіків затримано в порядку статті 208 КПК України. Ретельне розслідування причин і обставин інциденту триває.

Всього в Дергачівський відділ поліції для з'ясування обставин події було доставлено 21 особу - учасники конфлікту з обох сторін. Всі вони на сьогоднішній день допитані.

Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз. Максимальне покарання за вчинення цих кримінальних злочинів - позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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18 05 2017 18:40
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