CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість загиблих у результаті масштабних сутичок у секторі Гази продовжує зростати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Масштабні сутички у секторі Гази: Загинув 17-річний хлопець
Усього на даний момент відомо про трьох загиблих та понад 200 поранених
Сектор Гази, Газа, 5 серпня 2014 року. Хлопчик тримає віконну раму, стоячи біля зруйнованого ракетним ударом будинку. 5 серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися про 72-годинне припинення вогню після місяця обстрілів. Ізраїль вивів війська із Сектора Гази. Фото: АFР
Наразі відомо про ще одну смерть, повідомляє Deutsche Welle.
Сімнадцятирічний хлопець був застрелений біля прикордонного міста Рафах. Раніше стало відомо про смерть 14-річного підлітка та 43-річного чоловіка.
Кількість поранених уже перевищила 200 осіб.
Нагадаємо, заворушення поновились після того, як один з палестинців увірвався до ізраїльського поселення на Західному Березі річки Йордан та напав з ножем на жителів.
В результаті нападу тоді загинув один ізраїльтянин.
30 червня унаслідок зіткнень між протестувальниками та військовими на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази двоє палестинців загинули, ще 415 людей дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 07 2018 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі