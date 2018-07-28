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Масштабні сутички у секторі Гази: Загинув 17-річний хлопець

Усього на даний момент відомо про трьох загиблих та понад 200 поранених
Кількість загиблих у результаті масштабних сутичок у секторі Гази продовжує зростати.
Масштабні сутички у секторі Гази: Загинув 17-річний хлопець Сектор Гази, Газа, 5 серпня 2014 року. Хлопчик тримає віконну раму, стоячи біля зруйнованого ракетним ударом будинку. 5 серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися про 72-годинне припинення вогню після місяця обстрілів. Ізраїль вивів війська із Сектора Гази. Фото: АFР

Наразі відомо про ще одну смерть, повідомляє Deutsche Welle.

Сімнадцятирічний хлопець був застрелений біля прикордонного міста Рафах. Раніше стало відомо про смерть 14-річного підлітка та 43-річного чоловіка.

Кількість поранених уже перевищила 200 осіб.

Нагадаємо, заворушення поновились після того, як один з палестинців увірвався до ізраїльського поселення на Західному Березі річки Йордан та напав з ножем на жителів.

В результаті нападу тоді загинув один ізраїльтянин.

30 червня унаслідок зіткнень між протестувальниками та військовими на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази двоє палестинців загинули, ще 415 людей дістали поранення.
 
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28 07 2018 16:57
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