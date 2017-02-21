Матіос задекларував подарунок від дружини за 700 тисяч грн

Раніше прокурор Матіос втікав від журналістів, відмовляючись пояснювати, від якого бізнесу його дружина отримала 34 млн грн дивідендів

Заступник генпрокурора і головний військовий прокурор Анатолій Матіос задекларував подарунок дружини вартістю 683 тис грн.

Інформацію про подарунок Матіос 21 лютого подав у Національне агентство з питань запобігання корупції.

На сайті НАЗК зазначено, що це подарунок у "негрошовій формі". Але що саме подарувала прокурору дружина Ірина Барах, не уточнюється.

Як відомо, 13 лютого Анатолій Матіос святкував День народження. Йому виповнилося 48 років.

Раніше прокурор Матіос втікав від журналістів, відмовляючись пояснювати, від якого бізнесу його дружина отримала 34 млн грн дивідендів.

У декларації за 2015 рік Матіос вказав спільну із дружиною власність – доходи від ПП "Поліекспо" і ТОВ "Ампір". Засновником і бенефіціарним власником обох компаній є дружина Анатолія Матіоса Ірина Барах, з якою вони перебувають у шлюбі з 2014 року.

Нагадаємо, Матіос володіє дачною і земельною ділянками в Києві та частиною квартири, а його дружина є бенефіціаром низки компаній, отримала дивіденди на суму понад 32 млн грн.