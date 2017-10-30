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МАУ влітку відкриє прямий рейс Київ-Торонто

Наразі невідома приблизна вартість квитка
Влітку 2018 року авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриє прямий авіарейс за маршрутом Київ–Торонто.
МАУ влітку відкриє прямий рейс Київ-Торонто Фото: avia.tickets.ua

"Я радий анонсувати, що з літа наступного року Київ та Онтаріо стануть ще ближче. Адже українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкриває регулярний авіарейс Київ-Торонто. Це суттєво сприятиме не лише зміцненню міжлюдських контактів, а й відкриє нові можливості для розвитку бізнесу, особливо в контексті набуття чинності 1 серпня 2017 року Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Урядовий портал".

Відповідну заяву очільник уряду оприлюднив під час зустрічі з главою уряду провінції Онтаріо в Канаді Кетлін Вінн.

Нагадаємо, що з 1-го жовтня МАУ (Міжнародні авіалінії України) почне стягувати плату за роздруківку посадкових талонів в аеропорту на стійці реєстрації з пасажирів економ-класу внутрішніх і міжнародних рейсів середньої дальності.

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30 10 2017 21:50
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