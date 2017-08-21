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МАУ стягуватиме плату за отримання посадкових талонів в аеропорту

Безкоштовною залишиться реєстрація і отримання посадкових талонів в аеропорту для подорожніх в економ-класі далекомагістральними рейсами і для пасажирів бізнес-класу всіх рейсів
З 1 жовтня МАУ (Міжнародні авіалінії України) почне стягувати плату за роздруківку посадкових талонів в аеропорту на стійці реєстрації з пасажирів економ-класу внутрішніх і міжнародних рейсів середньої дальності.
МАУ стягуватиме плату за отримання посадкових талонів в аеропорту Фото: avia.tickets.ua

Уникнути сплати збору зможуть пасажири, які пройшли онлайн-реєстрацію і зберегли на мобільному пристрої або роздрукували виданий системою посадковий талон, повідомляє avianews з посиланням на оновлені правила авіакомпанії.

Безкоштовною залишиться реєстрація і отримання посадкових талонів в аеропорту для подорожніх в економ-класі далекомагістральними рейсами і для пасажирів бізнес-класу всіх рейсів.

В якості експерименту МАУ ввела плату за отримання посадкового талона в аеропорту на рейсах Київ-Рига і Рига-Київ з 1 липня 2017 року.

Розмір збору становить еквівалент 20 доларів при вильоті з України і 20 євро при вильоті з Риги.

Плату за реєстрацію або роздруківку посадкового талона в аеропорту зараз стягують літаючі в Україні авіакомпанії Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, що виконуються під торговою маркою UP).

Нагадаємо, що в МАУ зменшили свою лоукост-пропозицію втричі, коли ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з України.

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21 08 2017 10:17
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