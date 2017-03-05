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Майбутнім держслужбовцям затвердили порядок платної атестації з української мови

Претендентам на держслужбу потрібно буде пройти атестацію в усній та письмовій формі
Кабінет міністрів України затвердив Порядок атестації претендентів на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою.
Майбутнім держслужбовцям затвердили порядок платної атестації з української мови Фото: Уніан

Організує і проводитиме атестацію уповноважений вищий навчальний заклад, який створює відповідну комісію. Перелік таких установ публікується на їх офіційних сайтах, а також на веб-сайтах Національного агентства з питань держслужби і МОН. При цьому послуга атестації є платною.

Процес атестації відбувається в письмовій або усній формі. Про це йдеться в постанові уряду №301 від 26 квітня 2017 р.

Атестація в усній формі включає ділову розмову за певним сценарієм і повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переклад тексту з професійних питань.

Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення.

Посвідчення можуть отримати на безоплатній основі ті, у кого є атестати з оцінкою "5" або не менше, ніж 10 балів з української мови, диплом ВНЗ з оцінкою "відмінно" за курс української мови, або диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова і література; українська мова і література та іноземна мова; філологія.

Нагадаємо, в Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.

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