Майбутнім держслужбовцям затвердили порядок платної атестації з української мови
Організує і проводитиме атестацію уповноважений вищий навчальний заклад, який створює відповідну комісію. Перелік таких установ публікується на їх офіційних сайтах, а також на веб-сайтах Національного агентства з питань держслужби і МОН. При цьому послуга атестації є платною.
Процес атестації відбувається в письмовій або усній формі. Про це йдеться в постанові уряду №301 від 26 квітня 2017 р.
Атестація в усній формі включає ділову розмову за певним сценарієм і повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переклад тексту з професійних питань.
Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення.
Посвідчення можуть отримати на безоплатній основі ті, у кого є атестати з оцінкою "5" або не менше, ніж 10 балів з української мови, диплом ВНЗ з оцінкою "відмінно" за курс української мови, або диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова і література; українська мова і література та іноземна мова; філологія.
Нагадаємо, в Україні скорочення працівників у бюджетній сфері має досягти щонайменше 4% на кінець 2017 року.
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