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Майк Тайсон побажав Володимиру Кличку перемогти британського чемпіона світу

Тайсон хоче, щоб в поєдинку переміг Кличко
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон назвав Володимира Кличка найкращим в історії.
Майк Тайсон побажав Володимиру Кличку перемогти британського чемпіона світу Володимир Кличко - Ентоні Джошуа. Фото: twitter.com/boxingnewsed

"Він побив всіх кращих боксерів своєї ери. Так, він програвав, але завжди повертався", - розповів Тайсон в інтерв'ю ShowTime.

Також американець зазначив, що в боксі було багато розкручених супертяжів, які зникали після своїх поразок, однак Володимир Кличко "не ламався — він завжди повертався, а так можуть тільки великі".

Тайсон додав, що хотів би побачити перемогу Кличка над Джошуа, але зазначив, що зробити це українцеві буде неймовірно складно."Бажання вдарити суперника повинно бути дуже сильним. З віком бувають проблеми з цим бажанням", - завершив Тайсон.

Раніше відбулася процедура зважування боксерів, під час якої Джошуа переважив Кличка на чотири кілограми.

Нагадаємо, бій між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня 2017 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Наживо за протистоянням кращих боксерів-суперважковаговиків сучасності спостерігатимуть 90 тис. уболівальників. Поєдинок покажуть більш ніж в 150 країнах світу. На кону у поєдинку двох олімпійських чемпіонів стоятимуть пояси IBF, IBO та титул суперчемпіона WBA.

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28 04 2017 21:19
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