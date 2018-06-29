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Майже 500 людей загинули на водоймах України від початку року

Лише в червні загинули понад 170 людей, з яких близько 20 – діти
Майже півтисячі людей потонули у водоймах України з початку 2018 року.
Майже 500 людей загинули на водоймах України від початку року Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє ДСНС.

Лише в червні загинули понад 170 людей. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді, як зазначають рятувальники, є недотримання громадянами правил безпечної поведінки.

"Так, з початком купального сезону, у Запорізькій та Миколаївській областях рятувальники масово виловлюють з акваторії Чорного та Азовського морів відпочивальників, яких відносить від берега на надувних матрацах. Щодня фіксується до десяти подібних випадків. Громадяни не зважають на штормові попередження та користуються плавзасобами при сильних поривах вітру. Як наслідок – втрата керування і дзвінок на "101".

У розпал літніх канікул збільшується також кількість загиблих і серед дітей. Малеча вирушає на місцеві ставки та копанки без супроводу дорослих, часто навіть не вміючи плавати. Так, у червні вода вже забрала більше 20 маленьких життів. Ще вісьмох дітей вдалося врятувати", – зазначають у ДСНС.

Рятувальники нагадують, що відпочинок біля водойм та вживання алкогольних напоїв – речі не сумісні, а також закликають дотримуватися правил безпеки:

- відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

- не можна пірнати в незнайомих місцях;

- не слід лишати дітей без нагляду біля води та дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

- не слід запливати далеко, плавати наодинці;

- не можна заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

- не можна наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

- температура води повинна бути не нижче +17°С;

- не можна плавати у воді більше 20 хвилин, цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

- слід слідкувати за штормовими попередженнями і не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Нагадаємо, за даними Центра громадського здоров'я МОЗ, вода на 106 українських пляжах є небезпечною для купання.

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29 06 2018 19:59
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