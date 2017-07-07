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Майже 700 житлових будинків у Києві залишаться без газопостачання

Киян просять закрити крани перед газовими приладами та забезпечити допуск працівників ПАТ "Київгаз" до газифікованих приміщень
10 липня в Києві буде відключено від газопостачання 688 житлових будинків у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мережах.
Майже 700 житлових будинків у Києві залишаться без газопостачання Фото: kp.by

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київгаз".

"У зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде тимчасово обмежено газопостачання житлових будинків за адресами відповідно до переліку. Прохання 10 липня закрити крани перед газовими приладами та забезпечити допуск працівників ПАТ "Київгаз" (за їхніми службовими перепустками) до газифікованих приміщень для безаварійного та оперативного припинення газопостачання", – йдеться в повідомленні.

Обмеження газопостачання торкнеться споживачів Подільського, Святошинського та Шевченківського районів міста. 

З переліком будинків можна ознайомитися тут.

За додатковою інформацією кияни можуть звертатись за телефоном: 495-04-04.

При цьому "ПАТ "Київгаз" попереджає про випадки шахрайства у столиці, коли під виглядом працівників "Київгазу" невідомі особи нав’язують мешканцям міста послуги з продажу газових плит і сигналізаторів газу за цінами, що в рази перевищують реальні.

Зловмисники, одягнені у спецодяг, схожий на уніформу працівників "Київгазу", демонструють фальшиві посвідчення підприємства. Вони не мають жодних правовстановлюючих документів на продаж техніки (товарного чеку, документів і гарантійних листів). Аферисти забирають гроші за надання послуг і не встановлюють обладнання.

Нагадаємо, 30 травня о 13:00 "Київтрансгаз" повністю зупинив газопостачання на столичну ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою та опаленням (взимку) житлові масиви Оболонь, Троєщина, Райдужний і Воскресенський масиви.

Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд гривень.

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07 07 2017 14:40
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