Мешканців Хмельницького затримали за ретрансляцію заборонених російських телеканалів Вони незаконно підключали клієнтам телеканали, зокрема ті, що поширюють антиукраїнську пропаганду

У Хмельницькому СБУ затримала двох осіб, які незаконно надавали клієнтам послуги телебачення, до пакету яких входили заборонені російські телеканали.

Фото: mn24.com.ua

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією припинили ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому, пише ZIK.ua. "Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють антиукраїнську пропаганду", – йдеться в повідомленні. Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Доктрину інформаційної безпеки України" та затвердив Доктрину для протидії пропаганді Кремля.

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