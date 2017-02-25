Мешканців Хмельницького затримали за ретрансляцію заборонених російських телеканалів
Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки України спільно з кіберполіцією припинили ретрансляцію заборонених російських телеканалів у Хмельницькому, пише ZIK.ua.
"Правоохоронці встановили, що двоє місцевих мешканців надавали клієнтам послуги телебачення, використовуючи нелегальний сервіс. До пакету входили заборонені російські телевізійні канали, які поширюють антиукраїнську пропаганду", – йдеться в повідомленні.
Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників оперативники вилучили спеціальне телекомунікаційне обладнання: IP-ресивери, TV-тюнери та приставки для прийому цифрового сигналу, серверне обладнання, мережеві комутатори.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Доктрину інформаційної безпеки України" та затвердив Доктрину для протидії пропаганді Кремля.
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