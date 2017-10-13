Мешканці польських сіл на кордоні скаржаться на задимлення з України

Польські села, які потерпають від задимлення з України межують із Мостиським та Старосамбірським районами Львівської області

Мешканці чотирьох польських сіл на кордоні з Україною уже два роки поспіль скаржаться на сильне забруднення повітря через дим, який йде з українського боку.

Цій темі була присвячена зустріч сільських голів сіл Мальховіце, Германовіце, Станіславчика і Рожубовіц із воєводою Підкарпатського воєводства Евою Ленярт, повідомляє Nowiny24.pl.

"Проблема з’являється у вихідні, коли віє східний вітер і є велика вологість. Бувало, що через неприємний запах люди не могли відкрити вікна, не кажучи вже про перебування на вулиці", - скаржився Анджей Гук, війт ґміни Перемишль.

"З околиць села Рожобовіце можна було побачити полум'я, яке горіло на іншій стороні кордону. У районі річки Віар утворився дим. Неофіційно були випадки отруєння димом. У другій половині жовтня явище зникає", - додала Ева Савіцька, сільська голова Рожубовіц.

За її словами, дим негативно впливає на здоров’я мешканців сіл – в людей часто болить голова, дере в горлі, сльозяться очі, а у дітей з’являється висипка, якої раніше не було.

"Подібне відбувається і в інших прикордонних регіонах, де відбувається горіння торфовищ. Не виключаємо також, що при цьому спалюють різні відходи", - зазначив Анджей Найда, директор відділу навколишнього середовища і землеробства адміністрації Підкарпатського воєводства.

Він припустив, що аміак, який виявили у повітрі під час сильного задимлення, може походити із дешевих добрив, що використовуються на полях України як добриво.

Польські села, які потерпають від задимлення з України межують із Мостиським та Старосамбірським районами Львівської області.