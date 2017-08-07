CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпочатку стратегічною метою Росії було захоплення Харкова, а не Донецька і Луганська. Про це сказав командувач Національної гвардії Юрій Аллеров.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Метою Росії було захоплення Харкова, а не Донецька і Луганська, - командувач Нацгвардії
Аллеров каже, що захоплення Харкова було основним завданням спецслужб РФ - це місто-мільйонник з промисловістю і потенціалом
Юрій Аллеров. Фото: ngu.gov.ua
"Тому що це - два мільйони людей, найвищий науковий потенціал, студентство, промисловість. Їм потрібен був Харків в першу чергу. Це вже доведено, що вони хотіли розхитати ситуацію, починаючи з Харкова. У Харкові їм це не вдалося. На відміну від Криму, Луганська, Донецька", - сказав Аллеров в інтерв'ю "Апострофу", інформує прес-служба НГУ.
У квітні 2014 року українські спецслужби звільнили захоплене сепаратистами будівлю обладміністрації в Харкові.
Нагадаємо, що за інформацією Генштабу ЗСУ Російська Федерація розгорнула біля кордонів України три мотострілкові дивізії, не призначені для оборони, ці з'єднання мають чітку наступальну спрямованість.
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08 07 2017 15:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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