Мей прокоментувала можливість другого референдуму щодо Brexit
"Давайте не будемо порушувати обіцянку, дану британському народу. Ще одне голосування завдасть непоправної шкоди цілісності нашої політики", - підкреслила Мей, повідомляє Reuters.
За її словами, новий референдум щодо Brexit поставить під питання в очах виборців здатність консерваторів "реалізовувати демократію".
Прем'єр також вважає, що нове голосування "ще більше розділить країну у той момент, коли необхідно працювати над її об'єднанням".
Як повідомлялося, лідери 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали угоду про вихід Великої Британії з блоку. Тепер її має підтримати влада країни.
Остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу заплановано на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період - до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути його максимальна тривалість.
23 червня 2016 року британці на референдумі сказали "ні" збереженню членства Великої Британії у складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти - 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.
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