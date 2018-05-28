Мігрант, який врятував дитину в Парижі, отримав громадянство Франції

Президент Франції Еммануель Макрон надав французьке громадянство малійцеві Мамуду Гассамі, який врятував дитину з будівлі в Парижі.

"З містером Гассама, який в суботу врятував життя дитини, видершись на четвертий поверх голими руками. Я сказав йому, що в знак визнання його героїчного вчинку йому найближчим часом нададуть громадянство, і що пожежна бригада Парижа готова прийняти його у свої ряди", - написав Макрон у Twitter.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 травня 2018 р.

Як писав iPress.ua, у Парижі чоловік без страховки заліз по балконах на четвертий поверх будівлі, щоб врятувати дитину.