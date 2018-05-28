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Мігрант, який врятував дитину в Парижі, отримав громадянство Франції

За словами Макрона, пожежна бригада Парижа готова прийняти хлопця у свої ряди
Президент Франції Еммануель Макрон надав французьке громадянство малійцеві Мамуду Гассамі, який врятував дитину з будівлі в Парижі.
Мігрант, який врятував дитину в Парижі, отримав громадянство Франції Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

"З містером Гассама, який в суботу врятував життя дитини, видершись на четвертий поверх голими руками. Я сказав йому, що в знак визнання його героїчного вчинку йому найближчим часом нададуть громадянство, і що пожежна бригада Парижа готова прийняти його у свої ряди", - написав Макрон у Twitter.

 

Як писав iPress.ua, у Парижі чоловік без страховки заліз по балконах на четвертий поверх будівлі, щоб врятувати дитину.

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28 05 2018 16:37
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