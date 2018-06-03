Міненерговугілля оголосило про завершення кризової ситуації з газом

Кризовий комітет при Міненерговугілля заявив про завершення кризової ситуації та перехід у штатний режим роботи з 7 березня.

"Кризовий комітет при Міненерговугілля щойно прийняв рішення оголосити про завершення кризової ситуації, перехід в штатний режим роботи з 7 березня 2018 року", - написав радник міністра вугільної промисловості та енергетики Максим Білявський у Facebook.

Нагадаємо, 1 березня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і запропонував ввести обмеження на споживання газу у країні 3-4 березня.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу і зокрема доручило повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня.

Згодом кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України.