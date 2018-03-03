Кризовий комітет при Міненерговугілля зняв обмеження по газопостачанню навчальних закладів
Комітет також запропонував Міністерству освіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року, повідомив радник глави Міненерговугілля Максим Білявський у Facebook.
"Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження по газопостачанню установ освіти та запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року", - написав Білявський.
Нагадаємо, що 1 березня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і запропонував ввести обмеження на споживання газу в країні 3-4 березня.
У свою чергу Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Сьогодні глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв показав, як відгукнулися українці на прохання "Нафтогазу" прикрутити батареї заради економії, опублікувавши на сторінці в Facebook дані про використання газу по всій Україні.
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