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Кризовий комітет при Міненерговугілля зняв обмеження по газопостачанню навчальних закладів

Відновити роботу навчальних закладів пропонують з 5 березня
Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України.
Кризовий комітет при Міненерговугілля зняв обмеження по газопостачанню навчальних закладів Фото: crimea.comments.ua

Комітет також запропонував Міністерству освіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року, повідомив радник глави Міненерговугілля Максим Білявський у Facebook.

"Кризовий комітет при Міненерговугілля вирішив зняти обмеження по газопостачанню установ освіти та запропонував Міносвіти відновити їх роботу з 5 березня 2018 року", - написав Білявський.

Нагадаємо, що 1 березня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і запропонував ввести обмеження на споживання газу в країні 3-4 березня.

У свою чергу Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Сьогодні глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв показав, як відгукнулися українці на прохання "Нафтогазу" прикрутити батареї заради економії, опублікувавши на сторінці в Facebook дані про використання газу по всій Україні.

 

 

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03 03 2018 17:15
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