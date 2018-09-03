НОВИНИМіністр фінансів Бельгії Йохан Ван Овертвельдт назвав фейковою новиною інформацію про витік більше 10 млрд євро з рахунків прихильників колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін Бельгії: 10 млрд євро з рахунків соратників Каддафі нікуди не зникали
Чиновник каже, що гроші "як і раніше заморожені"
Фото: politikus.ru
Про це він написав у Twitter.
"14 млрд лівійських фінансових коштів були заморожені. І вони як і раніше заморожені. Я шкодую про дезінформацію з боку деяких членів парламенту і журналістів", - написав міністр.
Раніше франкомовний тижневик Le Vif, що публікується в Брюсселі, повідомив, що в листопаді 2013 року на чотирьох рахунках, відкритих для компаній Libyan Investment Authority і Libyan Foreign Investment Company, перебували 16,1 млрд євро.
Видання з посиланням на джерела повідомляло, що восени 2017 року влада Бельгії виявила, що більша частина цієї суми зникла.
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