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Мінфін США не дозволив екс-компанії Тіллерсона порушити антиросійські санкції

Колишній генеральний директор Exxon Рекс Тіллерсон тепер очолює Державний департамент США
Міністерство фінансів США заявило, що не буде відмовлятися від санкцій проти Росії для компанії Exxon Mobil або інших енергетичних компаній
Мінфін США не дозволив екс-компанії Тіллерсона порушити антиросійські санкції Фото: expres.ua

Повідомляється, що Exxon потрібна була відмова від санкцій для буріння в Чорному морі.

Про це передає POLITICO.

Exxon співпрацювала з російською державною компанією "Роснефть", починаючи з 2011 року і до введення адміністрацією Обами санкцій в 2014 році.

Колишній генеральний директор Exxon Рекс Тіллерсон тепер очолює Державний департамент США.

"За погодженням з президентом Дональдом Трампом, Міністерство фінансів не буде допускати відмови від санкцій компаніями США, в тому числі Exxon", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Нагадаємо, що американська нафтова компанія ExxonMobil просила уряд США дозволити їй відновити спільні проекти з компанією "Роснефть", припинені після введення в 2014 році санкцій проти Росії.

Обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.

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