Мінфін США не дозволив екс-компанії Тіллерсона порушити антиросійські санкції
Повідомляється, що Exxon потрібна була відмова від санкцій для буріння в Чорному морі.
Про це передає POLITICO.
Exxon співпрацювала з російською державною компанією "Роснефть", починаючи з 2011 року і до введення адміністрацією Обами санкцій в 2014 році.
Колишній генеральний директор Exxon Рекс Тіллерсон тепер очолює Державний департамент США.
"За погодженням з президентом Дональдом Трампом, Міністерство фінансів не буде допускати відмови від санкцій компаніями США, в тому числі Exxon", - сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Нагадаємо, що американська нафтова компанія ExxonMobil просила уряд США дозволити їй відновити спільні проекти з компанією "Роснефть", припинені після введення в 2014 році санкцій проти Росії.
Обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.
Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану