Мінфін США планує продовжити санкції проти Росії, але зберегти стабільність фінансових ринків

Мнучін також наголосив на необхідності співпраці з Китаєм і Японією для ізоляції економік Північної Кореї, Ірану та Росії

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив про наміри продовжувати застосування санкцій проти російських олігархів, чиновників і компаній

Про це Мнучін сказав у відповідь на питання конгресмена Гарольда Роджерса, передає "Голос Америки".

"Ми продовжимо застосовувати надані нам повноваження в сфері санкцій. Ми нещодавно ввели санкції проти російських олігархів і російських політиків і, вважаю, вони мали великий вплив. Ви бачили вплив на ринки. Ми також ввели санкції проти значної кількості компаній, пов’язаних з цими олігархами і ми продовжимо застосовувати ці повноваження в сфері санкцій", - запевнив Мнучін.

При цьому голова Мінфіну США також зазначив, що підтримує зроблені в січні висновки відомства, що застерігають від обмежень на інвестиції до боргових зобов'язань Росії, оскільки такі дії можуть спричинити нестабільність на світових фінансових ринках.

"Це дуже потужний інструмент і ми маємо використовувати його обережно і продумано", - додав чиновник.

Мнучін також наголосив на необхідності співпраці з Китаєм і Японією для ізоляції економік Північної Кореї, Ірану та Росії.

"Співпраця з іншими країнами, особливо з Китаєм і Японією, є необхідною для ізоляції економік Північної Кореї, Ірану та Росії. Стосовно Росії ми дуже серйозно поставились до законодавства CAATSA (про протидію суперникам США шляхом санкцій - ред.), ми ввели багато санкцій проти Росії перед CAATSA, в рамках інших повноважень.

Мнучин також відзначив ефективність санкцій, зокрема, щодо КНДР.

"Мінфін дуже агресивно провадив політику санкцій упродовж минулого року, починаючи з Північної Кореї, де ми взяли участь в кампанії максимального тиску і, на наше переконання, це потужно працює і є основним фактором чому Північна Корея тепер готова зустрічатись з президентом і обговорювати те, як позбутись ядерної зброї", - наголосив міністр.