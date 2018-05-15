Мінфін: Україна ризикує увійти в офшорний список Євросоюзу

В іншому випадку Україна ризикує потрапити в офшорний список країн ЄС.

"Україна повинна ратифікувати Угоду MLI до кінця року, інакше може потрапити в офшорний список країн ЄС", - йдеться в повідомленні.

Багатостороння конвенція - це угода, приєднавшись до якої, країна отримує можливість одночасного внесення змін у деякі або всі чинні Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, пояснює Мінфін.

Ця угода є частиною плану дій BEPS з протидії розмивання бази і виведення прибутку з-під оподаткування.

Міністертсво повідомляє, що зараз підписання MLI знаходиться на етапі очікування відповіді від президента України з приводу надання відповідних повноважень міністру фінансів. Потім угоду має ратифікувати парламент.

Нагадаємо, що шведсько-американський економіст Андерс Аслунд заявив, що кожного року сума виведених з України коштів становить близько 5% ВВП.