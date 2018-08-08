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Мінфін взяв у борг 10 млрд грн на внутрішньому ринку

Міністерство розмістило папери в гривнях, євро та доларах
Міністерство фінансів України розмістило розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 10 млрд грн.
Мінфін взяв у борг 10 млрд грн на внутрішньому ринку Фото: facebook.com/permalink

Зокрема, розміщені папери з терміном обігу 91 день на 1,7 млрд грн під 18% річних, з терміном обігу 175 днів на 1 млрд грн під 18% річних, з терміном обігу 329 днів на 11,8 млн грн під 17,8 % річних і з терміном обігу 672 дні на 1,7 млн грн під 16,8% річних, повідомили в міністерстві, інформують Українські Новини.

Також розміщені ОВДП, номіновані в доларах, з терміном обігу 105 днів на $130,8 млн під 5,52% річних і з терміном обігу 203 дні на $56,5 млн під 5,89% річних.

Крім того, Мінфін розмістив папери в євро з терміном обігу 77 днів на €60 млн під 4,39% річних.

Зазначимо, що минулого року Мінфін залучив до державного бюджету 32,8 млрд грн і $1,8 млрд за рахунок розміщення ОВДП.

Нагадаємо, що Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП.

Кабмін планує за два роки скоротити державний борг України з 72% до 60% від ВВП.

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08 08 2018 11:00
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