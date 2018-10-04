Світовий банк поліпшив прогноз щодо держборгу України

Прогноз за держборгом в 2018 році покращено до 75,1% ВВП

Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України.

Світовий банк поліпшив прогноз щодо рівня державного та гарантованого державою боргу України в 2018 році до 75,1% ВВП з 85,1%, в 2019 року до 73,5% з 78,9% ВВП, в 2020-му до 68,4% з 73,4% ВВП, - повідомляється в економічному огляді СБ по Україні, інформує Дзеркало тижня.

Нагадаємо, співвідношення сукупного державного і гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту за 2017 рік знизилося з 80,9% до 71,8%.

Як повідомлялося, сукупний державний і гарантований державою борг України в 2017 році в доларовому вираженні збільшився на 7,5%, або на 5,3 млрд доларів - до 76,31 млрд доларів, а в гривні - на 11%, або на 211, 9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.