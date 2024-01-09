За пів століття глобальна економіка зафіксувала найгірші результати

Світовий банк очікує, що зростання світової торгівлі у 2024 році становитиме лише половину середнього за десятиліття до пандемії.

У звіті Світового банку "Глобальні економічні перспективи" йдеться, що за терепішнє півдесятиріччя зростання ВВП відбувається повільніше, ніж за останні 30 років.

"Оскільки світ наближається до середини десятиліття, яке було задумано стати трансформаційним десятиліттям для розвитку, глобальна економіка збирається встановити жалюгідний рекорд до кінця 2024 року", — написали у звіті.

За одним показником світова економіка наразі в кращому стані, аніж рік тому, тому що ризик глобальної рецесії зменшився завдяки економіці США. Однак зростання геополітичної напруженості може створити нові небезпеки для глобальної економіки.

Світовий банк очікує, що зростання світової торгівлі у 2024 році становитиме лише половину середнього за десятиліття до пандемії. Тому прогнозується, що світове зростання економіки сповільнюватиметься третій рік поспіль — з 2,6% минулого року до 2,4% у 2024 році.

До кінця 2024 року люди приблизно в кожній четвертій країні, що розвивається (серед них є Україна), і приблизно в 40% країн з низьким рівнем доходу будуть біднішими, ніж вони були перед пандемією коронавірусу у 2019 році. Тим часом у розвинутих економіках зростання сповільнится до 1,2% цього року з 1,5% у 2023 році.

"Без значної корекції курсу 2020-ті роки стануть десятиліттям втрачених можливостей. Зростання в найближчій перспективі залишатиметься слабким, у результаті чого багато країн, що розвиваються, особливо найбідніші, застрягли в пастці: із паралізуючим рівнем боргу та слабким доступом до їжі для майже кожної третьої людини", — сказав головний економіст Групи Світового банку та старший віцепрезидент Індерміт Гілл.

Водночас звіт Світового банку виявив, що економіки, які розвиваються, часто отримують несподіваний економічний прибуток, коли вони прискорюють зростання інвестицій на душу населення щонайменше до 4% і зберігають його протягом шести або більше років. При цьому падає інфляція, фіскальні та зовнішні позиції покращуються, розширюється доступ людей до інтернету тощо.