Мінфін запевняє, що "Приват24" працюватиме далі
"Приват-24 працюватиме й надалі. Це одна з найкращих систем електронних платежів у Європі", - йдеться у прес-релізі, повідомляє "Укрінформ".
Зазначимо, хмарна операційна система Сorezoid, на базі якої працює "Приват24", не належить "ПриватБанку". "ПриватБанку" належить тільки аккаунт в хмарній системі, якщо хостинг в ній не буде вчасно оплачений, "Приват24" автоматично відключиться.
Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева не змогла спрогнозувати долю системи "Приват 24" після націоналізації "ПриватБанку".
Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку.
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