БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів України у четвер, 7 вересня, оголосив про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 рр за рахунок випуску нових цінних паперів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін заявив про викуп євробондів-2019-2020 рр за 1,5 млрд доларів
Загальний обсяг єврооблігацій-2019, шо знаходяться в обігу, становить $1 млрд 822,243 млн, єврооблігацій-2020 – $1 млрд 779,837 млн
Фото: minfin.com.ua
Так, Мінфін заявив про готовність викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу. Зазначено, що максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд долл. з вирахуванням схвалених заявок по викупу єврооблігацій-2019, - йдеться на сайті Ірландської фондової біржі, інформує "112.Україна".
Загальний обсяг єврооблігацій-2019, шо знаходяться в обігу, становить 1 млрд 822,243 млн долл., єврооблігацій-2020 – 1 млрд 779,837 млн долл.
Нагадаємо, Україна вперше з 2013 року готується вийти на ринок доларових облігацій.
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