Мінфін заявив про викуп євробондів-2019-2020 рр за 1,5 млрд доларів Загальний обсяг єврооблігацій-2019, шо знаходяться в обігу, становить $1 млрд 822,243 млн, єврооблігацій-2020 – $1 млрд 779,837 млн

Міністерство фінансів України у четвер, 7 вересня, оголосив про готовність викупити єврооблігації з терміном обігу до 2019 і 2020 рр за рахунок випуску нових цінних паперів.

Фото: minfin.com.ua

Так, Мінфін заявив про готовність викупити всі єврооблігації-2019, що знаходяться в обігу. Зазначено, що максимальний обсяг викупу євробондів-2020 обмежений сумою 1,5 млрд долл. з вирахуванням схвалених заявок по викупу єврооблігацій-2019, - йдеться на сайті Ірландської фондової біржі, інформує "112.Україна". Загальний обсяг єврооблігацій-2019, шо знаходяться в обігу, становить 1 млрд 822,243 млн долл., єврооблігацій-2020 – 1 млрд 779,837 млн долл. Нагадаємо, Україна вперше з 2013 року готується вийти на ринок доларових облігацій.

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